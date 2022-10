No Man's Sky, ancora video leak su Nintendo Switch: Day One Patch confermata

Con l'approssimarsi di un secondo debutto dell'avventura spaziale di Hello Games, la versione Nintendo Switch di No Man's Sky torna a mostrarsi in azione all'interno di alcuni video leak.

I filmati, che potete visionare in calce a questa news, hanno trovato spazio su Twitter, con la piattaforma social invasa da diverse anteprime del porting. Con il lancio in programma tra pochi giorni, No Man's Sky potrà essere fruito sia in portalità sia in modalità docked, con Nintendo Switch che proporrà una fruizione particolarmente personalizzabile dell'esperienza.

La riedizione di No Man's Sky includerà tutti i contenuti introdotti nel gioco tramite il lungo supporto post lancio imbastito da Hello Games. Le molteplici espansioni, da Expeditions a Companions, amplieranno l'offerta complessiva, andando ad aggiungersi al già confermato lancio dell'update 4.0 di No Man's Sky. Ricordiamo invece che su Nintendo Switch è previsto per il momento esclusivamente il debutto del comparto single player del titolo.



Con il lancio del porting in programma per il prossimo venerdì 7 ottobre 2022, segnaliamo che No Man's Sky accoglierà su Nintendo Switch una Day One Patch. Con un peso di 1,6 GB, l'aggiornamento porterà il gioco alla versione 1.2.0. Nessun dettaglio per ora su quelle che saranno le modifiche apportate dall'update.