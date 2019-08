No Man's Sky: previsto almeno un altro grande update gratuito dopo Beyond

Dopo aver svelato il cosiddetto Terzo Segreto di Beyond, Sean Murray di Hello Games approfitta della visibilità mediatica concessagli da Game Informer per ribadire un concetto già espresso in passato ma di cui era importante ricevere una conferma: No Man's Sky riceverà almeno un altro grande update in futuro.

Discutendo delle opportunità offerte dalla natura modulare e procedurale del suo ambizioso sandbox fantascientifico in funzione del supporto che verrà dato a No Man's Sky dopo l'uscita dell'espansione gratuita Beyond, il controverso designer inglese ha chiarito che "no, non ci fermeremo. Anche se con Beyond abbiamo fatto un sacco di cose, ci sono molti altri elementi che non siamo riusciti a inserire nell'update e so già che ci lavoreremo su nel corso dei prossimi mesi".

Quanto agli update minori che correranno parallelamente alle attività settimanali che dovremo affrontare grazie alle numerose (e in larga parte ancora misteriose) sfide offerte dal nuovo multiplayer di NMS Beyond, Murray ribadisce che "il nostro impegno è quello di pubblicare almeno una stagione di aggiornamenti e contenuti, con eventi della community e cose del genere che accadranno su base regolare. Con Beyond abbiamo introdotto un sistema completamente nuovo per gestire questi aspetti e renderli più social, ad esempio con eventi della community a cui partecipare recandosi presso un determinato pianeta per scavare fossili o altro".

L'aggiornamento gratuito Beyond di No Man's Sky potrà essere scaricato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella giornata di mercoledì 14 agosto. L'orario di pubblicazione dell'update, presumibilmente, sarà comunicato da Hello Games a ridosso della data di lancio dell'espansione che introdurrà, tra le altre cose, anche il supporto alla realtà virtuale: su PS4, quindi, sarà finalmente possibile esplorare la galassia procedurale di No Man's Sky con PS VR.