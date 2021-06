No Man's Sky Prisms si aggiorna: ora disponibile la patch 3.53

Con la pubblicazione dell'update Prisms di No Man's Sky, il titolo di Hello Games ha accolto una interessante selezione di migliorie grafiche, che ne hanno reso ancor più suggestivo l'universo virtuale.

Tra le novità di rilievo, figura ad esempio anche l'introduzione del supporto al DLSS, per un'esperienza visiva più coinvolgente. In seguito all'esordio del contenuto, gli autori hanno provveduto a limarne alcune imperfezioni, tramite la pubblicazione di una prima patch di No Man's Sky Prisms. A distanza di una settimana, un ulteriore update è ora disponibile per il gioco Hello Games.

Con la patch 3.53, in particolare, il team ha risolto alcune problematiche, tra cui rari fenomeni di crash del titolo nell'area delle basi. Inoltre, è stata migliorata l'esperienza VR, dove per errore alcune stelle apparivano più vicine di quanto previsto. Ripristinato inoltre l'effetto ologramma per tutte le creature coinvolte dalla Space Anomaly. Infine, l'aggiornamento 3.53 di No Man's Sky ha introdotto miglioramenti per tutti gli effetti legati alle esplosioni presenti all'interno del vasto universo di gioco.

In chiusura, segnaliamo agli esploratori spaziali che la nuova patch è già disponibile per il download e l'installazione su tutte le piattaforme di pubblicazione di No Man's Sky. Hello Games prosegue dunque il proprio virtuoso supporto post lancio al titolo, che negli anni si è reso protagonista di una straordinaria evoluzione.