No Man's Sky: pubblicata la nuova patch, ecco i dettagli

Hello Games ha da poco pubblicato una nuova patch per No Man's Sky tramite cui il titolo procedurale ideato da Sean Murray raggiunge la build 2.09.3. Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento minore, con diversi ritocchi tecnici e miglioramenti alle performance generali.

Come rivelano le patch note pubblicate dagli sviluppatori, l'update va a rettificare tutta una serie di bug che inficiavano il corretto funzionamento dell'input dei comandi, dei teletrasporti, delle opzioni presenti nell'interfaccia utente, e di molti altri aspetti. In aggiunta, è stata incrementata la potenza del Blaze Javelin, un componente del multi-tool, e dell'Infra-Knife Accelerator, un'arma tecnologica che è possibile integrare alla nostra navicella spaziale. Come al solito troviamo infine vari accorgimenti volti a migliorare le performance generali del gioco.

Attualmente la nuova patch è disponibile solo per gli utenti PC, ma Hello Games ha chiarito che l'aggiornamento sarà distribuito a breve anche su console. Per tutti gli ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo direttamente al changelog pubblicato dalla software house.

No Man's Sky è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Grazie all'immenso ventaglio di possibilità creative che il gioco offre ai suoi esploratori, alcuni utenti sono riusciti ad allestire un'esposizione di reliquie aliene e a ricreare la celebre sigla di Dragon Ball Z.