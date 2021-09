No Man's Sky: raggiunto dopo 5 anni l'obiettivo delle recensioni positive su Steam

A cinque anni dall'uscita di No Man's Sky, il lungo percorso di redenzione compiuto da Sean Murray e dai ragazzi di Hello Games giunge a un punto di svolta con l'importante traguardo delle recensioni utente di Steam che, finalmente, "virano sul blu" con la valutazione Perlopiù Positiva.

Nonostante la straordinaria popolarità riconquistata in questi anni da No Man's Sky grazie a Frontiers e ad espansioni altrettanto ricche di contenuti, dal 2016 ad oggi il kolossal sci-fi di Murray non era mai riuscito a superare la soglia psicologica delle valutazioni Perlopiù Positive nel computo totale delle recensioni utente di Steam.

Le oltre 25.000 recensioni negative pubblicate nell'agosto del 2016 dagli acquirenti della prima ora di No Man's Sky, infatti, non hanno consentito al titolo di ottenere l'ambito riconoscimento di gioco con commenti "Mostly Positive" da parte degli acquirenti, un traguardo che può essere raggiunto soltanto da quei videogiochi che vantano oltre il 70% di "mi piace" sul totale delle analisi condivise dai frequentatori del negozio digitale di Valve che possiedono una copia del titolo di cui desiderano fornire un "commento informato".

L'evento, naturalmente, non è passato inosservato: lo stesso Sean Murray ha voluto immortalare in foto la valutazione positiva di NMS su Steam, per poi ringraziare i fan e condividere un emote che testimonia l'emozione con cui ha accolto questa notizia. Prima di lasciarvi al tweet di Murray, vi rimandiamo a questo approfondimento sulle novità dell'enorme espansione Frontiers di No Man's Sky.