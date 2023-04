No Man's Sky in Realtà Virtuale: il balzo generazionale da PSVR a PlayStation VR2 in video

Dopo aver confrontato le location di Hogwarts Legacy con i film di Harry Potter, lo youtuber ElAnalistaDeBits esplora la galassia procedurale di No Man's Sky per testimoniare il vero e proprio balzo generazionale compiuto dall'avventura sci-fi di Hello Games con il passaggio da PS VR su PS4 a PlayStation VR2 su PS5.

Disponibile dal lancio del Fractal Update di No Man's Sky e aggiornata costantemente con i successivi hotfix e con l'aggiornamento maggiore Interceptor, la nuova versione in Realtà Virtuale di NMS incide profondamente nel gameplay dell'avventura spaziale introducendo un numero infinito di migliorie, ottimizzazioni, aggiunte e modifiche che abbracciano ogni aspetto dell'opera.

Una volta inforcato l'ultimo 'caschetto delle meraviglie' di Sony, i giocatori possono vivere un'esperienza ancora più immersiva grazie alle novità apportate dagli autori al seguito di Sean Murray. Basta dare un'occhiata al nuovo video di ElAnalistaDeBits per accorgersi delle differenze tra le versioni in Realtà Virtuale fruibili su PS4 e PlayStation 5.

Dall'esplorazione ai combattimenti, passando per le attività di ricerca, il comparto grafico, le prestazioni e le sfide legate alla costruzione degli insediamenti, non c'è un aspetto dell'esperienza di gioco e visiva che non venga toccato da questo enorme aggiornamento contenutistico che contribuisce a rendere No Man's Sky un videogioco imprescindibile per gli appassionati di fantascienza che hanno acquistato da poco PlayStation VR2.

Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo approfondimento sul viaggio in Realtà Virtuale nell'universo inesplorato di No Man's Sky.