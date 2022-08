No Man's Sky e nuovi Requisiti PC: per esplorare l'universo sci-fi non serve più una GPU

Mentre si continua a discutere su quanto si sia evoluto No Man's Sky dal 2016 al 2022, in rete spuntano i Requisiti di sistema aggiornati della versione PC del sandbox sci-fi. Con una grande novità: chi desidera giocare accontentandosi dei preset Minimi può fare a meno della GPU!

Dall'ultimo update che ha interessato la pagina Steam di No Man's Sky emerge infatti un particolare dettaglio della nuova scheda dei Requisiti Minimi: una delle configurazioni hardware suggerite da Hello Games prevede la totale assenza di schede grafiche dedicate.

Chi possiede un PC gaming equipaggiato con un processore Intel della generazione Coffee-Lake può infatti attingere alla potenza computazionale della propria CPY e sfruttarne la componente grafica integrata Intel UHD 630 per riuscire, ovviamente con tutte le limitazioni grafiche del caso, a surfare tra le stelle procedurali di No Man's Sky senza dover installare una GPU dedicata. La soluzione suggerita dalla software house inglese non prevede ulteriori "accorgimenti hardware", come l'aumento della memoria RAM rispetto alle configurazioni hardware che prevedono l'utilizzo di GPU come NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) o AMD RX 470 (4GB).

L'intervento di Hello Games con l'aggiornamento dei Requisiti Minimi potrebbe rientrare nel novero degli interventi che il team capitanato da Sean Murray sta compiendo in questi mesi per ottimizzare il kolossal sci-fi in vista del lancio di No Man's Sky su Nintendo Switch, previsto per il 7 ottobre di quest'anno.