No Man's Sky, RE Village e Grid Legends arrivano su Mac grazie a MetalFX

Apple fa sul serio nel suo tentativo di aprire maggiormente i suoi hardware al mondo del gaming, e lo fa annunciando l'arrivo di No Man's Sky, Resident Evil Village e Grid Legends su Mac.

Al WWDC, l'azienda ha mostrato la sua tecnologia di upscaling sulla falsariga di Deep Learning Super Sampling di NVIDIA e FidelityFX Super Resolution di AMD. Metal 3 includerà il supporto per l'upscaling di MetalFX, e questo farà sì che Mac sarà in grado di eseguire il rendering di fotogrammi più piccoli che richiedono meno elaborazione computazionale.

MetalFX migliorerà la grafica e applicherà l'anti-aliasing temporale. L'idea è di offrire prestazioni di gioco migliori e più efficienti con framerate più elevati rispetto a quanto è possibile fare con un rendering basato sull'hardware puro.

Resident Evil Village utilizzerà la tecnologia quando arriverà su Mac. Capcom afferma che il gioco funzionerà a 1080p "senza sforzi" su MacBook Air e a 4K su Mac Studio. Ance No Man's Sky utilizzerà l'upscaling di MetalFX quando arriverà su Mac e iPad entro la fine dell'anno. A chiudere il trio troviamo Grid Legends, anch'esso destinato ad approdare su Mac.

Apple ha anche annunciato un'API di caricamento rapido delle risorse progettata per ridurre al minimo i tempi di caricamento, simile alla tecnologia DirectStorage di Microsoft. Funziona canalizzando i dati di gioco in modo più diretto dalla memoria alla CPU. Apple afferma che ciò consentirà ai giochi di "accedere facilmente a texture e poligoni di alta qualità".

L'introduzione di MetalFX permette di coinvolgere studi ed editori di grande rilievo come Capcom, EA ed Hello Games nel mondo del gaming su Apple, e potrebbe costituire un primo passo per rendere Mac un'opzione maggiormente valida per i gamer. Recentemente, No Man's Sky è stato annunciato anche per PlayStation VR2.