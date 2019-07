No Man's Sky riceverà altri update gratuiti dopo Beyond? Ne parla Sean Murray

Dopo un lungo silenzio mediatico giustificato dalla necessità di allontanarsi dalla stampa di settore, Sean Murray si dimostra particolarmente loquace in questo periodo di attesa per il lancio di No Man's Sky Beyond e spiega, dalle pagine di PCGamesN, se intende sviluppare nuovi update per la sua avventura sci-fi.

Rispondendo indirettamente a chi ritiene oramai concluso lo sviluppo di No Man's Sky e chiede a Murray di occuparsi di un altro progetto, il boss di Hello Games spiega che "non so se sarò mai contento del gioco quando lo osservo. Probabilmente anche tu (riferendosi al suo intervistatore, ndr), guardando a un pezzo che hai scritto in passato, non pensi mai che quello sia la cosa migliore che tu abbia mai scritto. Penso sia lo stesso anche quando stai lavorando a un gioco, osservi il tutto con gli occhi di chi desidera aggiustare e modificare ciò che può essere migliorato, d'altronde è questa la spinta che ci guida nel nostro lavoro. Ogni volta che arriviamo alla fine dello sviluppo di un aggiornamento di NMS, è incredibile l'entusiasmo che ci spinge a guardare il lavoro svolto e a dirci, letteralmente dal giorno dopo l'uscita, che avremmo voluto fare altro e che ci sarebbe servito più tempo per aggiungere altre cose".

Pur con tutta questa passione, però, lo stesso Murray ammette che prima o poi arriverà il momento di concludere lo sviluppo del mastodontico progetto di No Man's Sky, dichiarando a tal proposito che "gli utenti di NMS ci giocano dalle 25 alle 50 ore in media, ed è un parametro con cui dobbiamo confrontarci in sede si sviluppo e di cui dobbiamo preoccuparci. [...] Sappiamo che non importa quanto sia eccitante il nostro gioco perchè alla fine anche le emozioni più grandi tendono a svanire, giusto? Voglio dire, dopo 100 o 1.000 pianeti esplorati, anche l'equipaggio dell'Enterprise si annoiava e aveva bisogno di una vacanza. Fino ad ora gli utenti ci hanno sorpresi, ad esempio dedicando più tempo alla costruzione delle basi e meno all'esplorazione pura. [...] Non ho nulla contro le case di sviluppo che creano dei sequel, ma mi dedicherei a un eventuale sequel di NMS solo se sentissi bruciare dentro di me il fuoco di una passione tale da spingermi a occuparmene".

Il lancio di No Man's Sky Beyond è previsto entro la fine dell'estate su PC, PS4 e Xbox One: il nuovo update gratuito introdurrà tantissime funzionalità aggiuntive, tra cui il supporto a PS VR e delle attività da svolgere in multiplayer.