No Man's Sky: la Roadmap 2023 sarà piena di espansioni, per Sean Murray

Il lancio del Fractal Update di No Man's Sky 'è solo l'inizio' di quella che, a detta dello stesso boss di Hello Games Sean Murray, sarà un anno davvero molto ricco di contenuti inediti e di sorprese per gli esploratori della galassia procedurale.

Nel ripercorrere le tappe più recenti del lungo 'sentiero della redenzione' imboccato dal suo team per risollevare le sorti di No Man's Sky dopo i problemi di lancio, il vulcanico sviluppatore inglese ha ricordato come "il 2022 è stato un anno piuttosto intenso per NMS, con importanti aggiornamenti come Sentinel, Outlaws, Leviathan, Endurance e Waypoint, oltre alle nostre popolari Spedizioni".

Murray spiega inoltre che "nel 2022 abbiamo lanciato No Man's Sky su Steam Deck e Nintendo Switch. Per il 2023 abbiamo un programma ancora più grande, con il supporto a PlayStation VR2 che rappresenta solo il punto di partenza".

Il papà di No Man's Sky, quindi, non ha la benché minima intenzione di 'abbandonare' la creatura sci-fi che l'ha reso celebre e i milioni di appassionati che continuano imperterriti a fare la spola tra il Nexus e gli infiniti mondi alieni di questo universo procedurale in costante evoluzione. Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su No Man's Sky e l'esperienza di Sean Murray come specchio dell'industria.