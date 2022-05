No Man's Sky si fa roguelike con la nuova spedizione Leviathan, disponibile da oggi

Dopo l'arrivo di Outlaws e delle battaglie tra pirati spaziali, Sean Murray ed Hello Games hanno presentato Leviathan, la settima spedizione di No Man's Sky che renderà la space simulation un po' più roguelike del solito.

La sopravvivenza è al centro della Expedition 7, poiché i viaggiatori devono fuggire da una misteriosa maledizione di un loop temporale. Nemmeno Nada e Polo conoscono la causa di questa anomalia temporale, ma tutti gli indizi indicano un legame con una grande creatura spaziale, il Leviatano.



A differenza delle spedizioni precedenti, e in uno stile roguelike, la morte non sembra mai così lontana. Con ogni morte vengono ripristinati alcuni progressi individuali, ma ogni tentativo conta per la ricerca dello specialista Polo nel ciclo temporale e ci avvicina sempre più alla liberazione. Ogni rinascita offre un'altra opportunità per contribuire agli sforzi di Polo con un loadout generato proceduralmente, la cui qualità aumenta man mano che lo sforzo della community cresce.

The Whalestalker Cloak, una mini Organic Frigate per la vostra base e la Temporal Starship Trail sono solo alcune delle ricompense che potrete raccogliere durante il viaggio. Non mancherà ovviamente anche il premio finale: una maestosa Fregata da aggiungere alla vostra flotta spaziale.



"Siamo entusiasti all'idea che migliaia di PlayStation Traveller lavorino come una squadra intergalattica per liberarsi dal continuum... Anche se devono morire un sacco di volte per riuscirci!", ha dichiarato Hello Games. La spedizione del Leviatano ha inizio oggi, e continuerà ad essere disponibile per circa sei settimane.

