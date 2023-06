No Man's Sky: il sandbox sci-fi sbarca su Mac, Sean Murray promette nuovi update

I recenti indizi sui social lanciati dal creatore di No Man's Sky si concretizzano con la pubblicazione della nuova versione dell'avventura fantascientifica 'a universo aperto' di Hello Games ottimizzata per sistemi Mac.

La nuova iterazione del sandbox sci-fi della casa di sviluppo inglese fondata e diretta da Sean Murray include tutti gli aggiornamenti lanciati negli ultimi sette anni, oltre ovviamente agli interventi di ottimizzazione e 'potenziamento grafico' previsti dalla piena compatibilità con l'ecosistema hardware dei sistemi Mac.

La nuova versione di No Man's Sky sfrutta infatti la potenza computazionale dell'hardware Metal 3, Intel i5 e Apple Silicon, oltre al supporto del sistema di upscaling MetalFX e ai caricamenti veloci tramite SSD per ottimizzare ulteriormente le prestazioni sui sistemi basati su Mac OS. Ma non è tutto.

Ad accompagnare il lancio della versione Mac di No Man's Sky troviamo l'immancabile post condiviso sui social da Sean Murray per aggiornarci sullo sviluppo del titolo e offrire delle anticipazioni sul lavoro che sta portando avanti il team di Hello Games per espandere ulteriormente questo universo procedurale.

Riferendosi alla Roadmap 2023 di No Man's Sky, Murray spiega infatti che "oltre a questa 'piccola 'cosa' che sta per uscire, c'è un'altra sorpresa in arrivo in un futuro MOLTO prossimo. Ma la nostra tabella di marcia per quest'anno è ancora fitta, c'è molto da aspettarsi!".