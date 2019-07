No Man's Sky: Sean Murray spiega perchè ha smesso di parlare con la stampa dopo il lancio

Intervenuto a una tavola rotonda con la stampa di settore tenuta dagli organizzatori di Develop: Brighton, il vulcanico boss di Hello Games, Sean Murray, ripercorre il delicato periodo di lancio di No Man's Sky spiegando perchè decise di tagliare i ponti con la stampa dopo la problematica uscita del gioco sci-fi.

Ai microfoni di GamesIndustry.biz, Murray spiega che "non ti rendi conto che come sviluppatore stai parlando con milioni di persone quando partecipi a eventi come l'E3, e che la maggior parte degli utenti che acquistano il tuo gioco magari ha guardato solo un trailer e, probabilmente, ne ha visto solo 30 secondi".

Per il papà di No Man's Sky, quindi, una strategia comunicativa basata solo su interviste con addetti al settore può rivelarsi controproducente, o addirittura deleteria per l'immagine del gioco che si sta sviluppando e che si vuole promuovere, perchè in tali occasioni "è molto difficile capire che stai parlando con entusiasmo del tuo gioco a persone abituate a discutere con sviluppatori, e che a loro volta ti trasmettono la loro eccitazione. [...] C'è una disconnessione lì... chiaramente, per noi, è ovvio che alcune cose che mostriamo sono elementi di un progetto in divenire che possono funzionare o che invece possono essere abbandonati. Così abbiamo deciso di tagliare questo canale di comunicazione e ragionare in un altro modo, cercando di fare in modo che solo una manciata di persone, ossia i nostri sviluppatori, sappiano cosa stiamo facendo".

Nel corso dell'estate è previsto il lancio di No Man's Sky Beyond, il nuovo update gratuito di NMS per PC, PS4 e Xbox One che introdurrà tantissime funzionalità multiplayer inedite e il supporto a PS VR su PS4.