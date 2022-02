No Man's Sky Sentinel: armi inedite e mech da combattimento nel nuovo update gratis

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Sentinels, la nuova espansione gratuita di No Man's Sky che decide di non espandere ulteriormente il gameplay legato all'esplorazione ma di concentrarsi sul combat system.

Installando Sentinels, infatti, i giocatori potranno beneficiare di una vasta gamma di migliorie relative proprio agli scontri a fuoco e non solo. L'update migliora gli effetti grafici dei colpi delle armi, introduce le granate stordenti e permette ai giocatori di modificare il multi-tool per infliggere vari tipi di danno elementale. Tra i nuovi gadget troviamo anche un dispositivo per la mimetizzazione ottica, così da poter levare le tende quando le cose si mettono male. Grazie a Sentinels sarà inoltre possibile installare un chip sui mech per farli combattere al nostro fianco e sfruttarne tutta la potenza. Ovviamente tutto ciò è stato pensato per affrontare nuovi nemici, ovvero la versione rivisitate delle Sentinelle che riuscirà a darvi del filo da torcere.

In attesa di scoprire tutti i segreti di questo nuovo aggiornamento gratis, disponibile da oggi su tutte le piattaforme (e compatibile con PlayStation VR), vi ricordiamo che in occasione dell'ultimo Nintendo Direct è stata annunciata ufficialmente la versione Switch di No Man's Sky.