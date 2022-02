No Man's Sky: Sentinel è l'ultima espansione? Nemmeno per sogno, spiega Sean Murray

Dopo essersi premurato di lanciare l'enorme update No Man's Sky Sentinel, Sean Murray interviene sulle colonne di IGN.com per ribadire la sua ferma intenzione di proseguire lo sviluppo del kolossal sci-fi.

Il vulcanico boss di Hello Games parte ovviamente dalla notizia della pubblicazione di Sentinel come 19° update "maggiore" di No Man's Sky per sostenere che "pur con tutti gli aggiornamenti che abbiamo lanciato dal lancio e con tutti gli obiettivi che abbiamo già spuntato dalla nostra lista dei desideri, l'elenco delle cose elettrizzanti che vorremmo sviluppare non sembra mai ridursi. Il fatto è che il nostro team è sempre in grado di elaborare nuove idee e desidera metterle in pratica con nuovi contenuti, funzionalità aggiuntive e interventi che migliorino l'esperienza di gioco".

Il creatore dell'universo procedurale in costante espansione di No Man's Sky si dice inoltre sorpreso e stupito dall'energia che il suo team continua a riversare nel gioco: "Tendiamo a non parlare pubblicamente di ciò che c'è in quella lista dei desideri, ma vi basti sapere che non abbiamo ancora finito. Mi piace pensare a No Man's Sky come ad un grande quadro che, per essere riempito, necessita di pennellate larghe. Ogni aggiornamento, se visto in quest'ottica, è un dettaglio che rifinisce il tutto ma a non volte non basta occuparsi dei particolari, serve applicare nuovamente delle pennellate larghe. Credo sia questo il punto: se guardi le nostre note sulle patch, ti accorgi che con gli update di No Man's Sky non proviamo solo ad apportare tutti questi perfezionamenti che desideriamo, ma anche delle enormi e nuove funzionalità".

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Hello Games, vi ricordiamo che No Man's Sky uscirà su Switch in estate.