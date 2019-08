No Man's Sky: la sigla di Dragon Ball Z ricreata nel gioco in un esilarante video fan made

Grazie alla straordinaria libertà offertaci da Hello Games nell'esplorazione dell'universo procedurale di No Man's Sky, il creatore di contenuti conosciuto su YouTube come "Wonce" ha voluto realizzare uno spassoso video fan made che ricrea la sigla di Dragon Ball Z con delle scene di gioco tratte da NMS.

Il progetto di Dragon Ball's Sky, con relativo logo che omaggia il genio visionario di Sean Murray, ha richiesto circa sei mesi del tempo libero del suo autore per essere completato. Secondo quanto riferito da Wonce e dai membri del TBSStudios che hanno contribuito alla realizzazione del video, per ricreare le animazioni e gli scenari della sigla originale sono servite diverse ore di "ricerca sul campo" culminate nella scoperta dei pianeti dalla palette cromatica più adatta per fare da sfondo ai diversi spezzoni del trailer.

Un veloce raffronto tra il progetto fan made e la sigla originaria di Dragon Ball Z del 1989 che trovate in calce alla notizia mette in evidenza tutte le analogie tra i due video, al netto delle naturali discrepanze dovute all'impossibilità di riproporre personaggi, creature e animazioni simili a quelle ammirate nell'introduzione di DBZ. L'esempio più evidente delle difficoltà incontrate da Wonce è rappresentato dal riutilizzo dell'ormai famoso Verme delle Sabbie del video di annuncio di No Man's Sky per "emulare" le sequenze con protagonista il Drago Shenron.

Nell'attesa di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate di questo progetto fan made, vi ricordiamo che No Man's Sky ha da poco ricevuto l'aggiornamento gratuito Beyond su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui trovate tutte le informazioni sulle novità di Beyond tra multiplayer gameplay e VR.