No Man's Sky Singularity: IA, universi senzienti e tanti oggetti da sbloccare

La promessa di Sean Murray sui nuovi update imminenti di No Man's Sky viene mantenuta da Hello Games con Singularity, la decima Spedizione accessibile dal Nexus della galassia procedurale esplorabile su PC, console e da pochi giorni anche su Mac.

Singularity viene descritto dagli sviluppatori inglesi come il secondo capitolo dell'avventura sci-fi introdotta con l'espansione gratuita No Man's Sky Interceptor lanciata nell'aprile di quest'anno. Nel corso di questa importante Spedizione, tutti gli appassionati di No Man's Sky possono immergersi in una storia che ha per protagonista il "mistero dei campi armonici captati tra le montagne purpuree del mondo alieno Ahei XV".

Il canovaccio narrativo steso dagli autori al seguito di Sean Murray affronta tematiche molto attuali, su tutte quella legata all'Intelligenza Artificiale e alle future iterazioni di questa tecnologia che promette (o minaccia?) di acquisire presto una sua coscienza e consapevolezza.

L'obiettivo degli esploratori del Nexus sarà perciò quello di indagare sulle enigmatiche attività di Ahei XV insieme a tutti coloro che si uniranno a questa spedizione interplanetaria che "potrebbe plasmare per sempre il futuro dell'intero universo".

La Spedizione Singularity durerà cinque settimane, nel corso delle quali i giocatori potranno sbloccare numerosi oggetti per customizzare il proprio astronauta digitale, la sua astronave e i suoi insediamenti sparsi per la galassia.