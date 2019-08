No Man's Sky su Switch? Possibile, secondo Sean Murray

Al momento è possibile giocare a No Man's Sky su tutte le piattaforme dell'attuale generazione ad eccezione di Nintendo Switch, ma a breve le cose potrebbero cambiare.

Il creatore del gioco e fondatore di Hello Games, Sean Murray, si è infatti detto interessato alla possibilità di sviluppare una versione per la console Nintendo del suo simulatore spaziale.

Ecco le parole di Murray:

"È molto interessante. Adoro Switch. Siamo ovviamente concentrati su quello a cui stiamo lavorando al momento, ma abbiamo dedicato molto tempo anche al PlayStation VR per ottimizzare il gioco. Sarei interessato a capire cosa sia possibile e cosa no. Attualmente, però, abbiamo altri progetti che richiedono la nostra attenzione."

Sembra quindi che una versione Nintendo Switch di No Man's Sky possa arrivare in futuro, ma c'è bisogno di tempo per permettere al team di Hello Games di terminare i lavori sulla prossima espansione gratuita del gioco e di studiare a fondo le capacità della console ibrida della Grande N, le cui capacità dal punto di vista tecnico sono piuttosto limitate.

Vi ricordiamo che tra pochi giorni ci sarà il lancio di No Man's Sky Beyond, espansione gratuita che introduce tantissime nuove funzionalità, tra le quali troviamo anche il supporto alla realtà virtuale e al multiplayer online. In attesa dell'aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di No Man's Sky giocato in VR.