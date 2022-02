No Man's Sky oltre Switch: tante sorprese in arrivo, promette Sean Murray

Il boss di Hello Games, Sean Murray, coglie l'opportunità offertagli dall'annuncio di No Man's Sky su Switch per mostrare delle immagini tratte dalla versione nintendiana del kolossal sci-fi e, soprattutto, per invitare gli appassionati a prepararsi per le sorprese in arrivo da qui ai prossimi mesi.

Il vulcanico sviluppatore inglese esordisce nel suo discorso spiegando che "negli ultimi due anni, un paio di membri del nostro piccolo team hanno lavorato segretamente alla versione Switch di No Man's Sky. È stato come andare sulla Luna. No Man's Sky è un titolo che si appoggia totalmente alla generazione procedurale, ciò significa che è la console su cui gira a generare tutto ciò che appare a schermo. Questo ha reso molto più difficile portare il gioco su un sistema come Switch, non sapete quante volte ci siamo detti che sarebbe stato impossibile, salvo poi tornare sul gioco il giorno dopo per scoprire che c'era sempre una soluzione tecnica unica da poter prendere per aggirare i problemi".

Murray sottolinea inoltre che, da qui all'uscita di No Man's Sky su Switch prevista per questa estate, i possessori della console ibrida di Nintendo riceveranno ulteriori notizie e chiarimenti sulle funzionalità specifiche di questo porting, dalle dinamiche di gameplay alle modifiche all'interfaccia. Quanto al comparto grafico, le prime immagini ufficiali condivise da Hello Games ci aiutano a capire le potenzialità (e gli inevitabili limiti) dell'engine.

Nel concludere il suo intervento, Sean Murray spiega che "l'uscita su Nintendo Switch è solo uno dei tanti entusiasmanti sviluppo che abbiamo in serbo per la community nel 2022 e non vediamo l'ora di mostrarvi in un futuro MOLTO prossimo a cosa stiamo lavorando".