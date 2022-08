No Man's Sky su Switch: il nuovo video dà il via ai preordini e svela il peso

Con il sempre più prossimo arrivo di No Man's Sky su Switch, la galassia procedurale del kolossal sci-fi di Hello Games comincia a espandersi in direzione della casa di Kyoto. Su eShop sono ufficialmente iniziati i preordini, con tanto di scheda che fornisce delle interessanti anticipazioni sul peso del titolo.

La software house inglese fondata e capitanata da Sean Murray festeggia l'avvenuta partenza dei preordini di NMS su Switch confezionando un video che mostra delle scene ingame tratte, ovviamente, dal nuovo porting nintendiano dell'ormai celebre sandbox spaziale già disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

Il nuovo filmato di Hello Games immortala alcune delle innumerevoli attività da poter svolgere surfando tra le stelle di No Man's Sky in compagnia del proprio alter-ego e dei tanti visitatori galattici da incrociare sui ponti olografici del Nexus per scambiarsi oggetti, acquisire nuove tecnologie per le basi, veicoli o astronavi e, ovviamente, per organizzare missioni cooperative.

Il lancio ufficiale di No Man's Sky su Switch è previsto per il 7 ottobre, con la scheda eShop che fornisce indicazioni sul peso del gioco suggerendoci di risparmiare 3,2GB di spazio sulla memoria interna o sulla scheda MicroSD. Qualora ve la foste persa, qui trovate una video comparativa sull'evoluzione di No Man's Sky dal 2016 al 2022.