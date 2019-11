No Man's Sky Synthesis: l'aggiornamento gratis è disponibile su PC e console

Come annunciato un paio di giorni fa, Hello Games ha finalmente pubblicato Synthesis, il nuovissimo aggiornamento gratuito di No Man's Sky che punta a migliorare la "quality of life" dei giocatori che amano esplorare il mondo di gioco e creare la propria base su uno dei tantissimi pianeti a disposizione.

L'espansione è completamente gratuita per chiunque possieda una copia del gioco sia in formato fisico che digitale e, per godere dei benefici di Synthesis, basterà semplicemente scaricare l'ultimo aggiornamento. Tra le principali novità di questo update troviamo la possibilità di accedere a nuovi strumenti per la manipolazione della superficie dei pianeti, i potenziamenti delle navicelle spaziali e l'aggiunta di un menu attraverso il quale salvare diversi preset per la tuta spaziale, così da non dover modificare ogni singolo particolare per cambiarne l'aspetto.

Vi ricordiamo che No Man's Sky è attualmente disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che alcuni giocatori hanno individuato quello che potremmo definire il "Triangolo delle Bermude" di No Man's Sky, un luogo misterioso dello spazio che pullula di relitti di navicelle? Nel caso in cui vi fosse sfuggito, di recente è arrivato l'aggiornamento che ha introdotto il supporto alla VR in No Man's Sky sia su PC che su PS4.