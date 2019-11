No Man's Sky: Synthesis arriva domani, ecco tutte le novità dell'aggiornamento gratuito

Hello Games torna all'attacco con una nuova ondata di informazioni e una data d'uscita delle versioni PC e console di No Man's Sky: Synthesis, il nuovo e corposo aggiornamento gratuito del titolo a base di viaggi interplanetari.

Stando a quanto annunciato dal team di sviluppo sui principali canali social, l'aggiornamento arriverà nel corso della giornata di domani, giovedì 28 novembre 2019, su PC, PlayStation 4 e Xbox One e, come tutti gli altri update, sarà completamente gratuito.

Ecco di seguito un elenco con alcune delle principali novità che verranno apportate da Synthesis:

Possibilità di smontare e potenziare le navicelle spaziali

Nuovo sistema di modifica delle superfici dei pianeti

Diversi strumenti multi-tool

Exocraft con visuale in prima persona

Miglioramenti alla mappa spaziale

Possibilità di salvare tute spaziali personalizzate

Parti di base dalla forma triangolare

Raffineria personale

Possibilità di cavalcare creature ed utilizzare la Photo Mode in realtà virtuale

Nuove tecnologie

Maggiore spazio nel deposito

L'aggiornamento, che secondo le ultime dichiarazioni di Hello Games avrà dimensioni piuttosto generose, migliorerà anche la qualità della vita di No Man's Sky e potrebbe introdurre anche altre novità non ancora annunciate.

In attesa di scoprire il peso dell'aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di No Man's Sky Beyond.