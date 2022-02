No Man's Sky: tanti bonus per scopritori di creature aliene con la Spedizione Exobiology

Dopo aver pubblicato una patch con un mare di bugfix per No Man's Sky Sentinel, i ragazzi di Hello Games invitano tutti gli esploratori della loro galassia procedurale a cimentarsi nelle attività offerte dalla Spedizione Exobiology.

La quinta "missione della community" accessibile dal Nexus di NMS sprona gli appassionati a partecipare a una serie di sfide basate, appunto, sulla scoperta e sull'interazione delle strane creature aliene che popolano l'universo.

All'avvio della Spedizione Exobiology, ogni Viaggiatore viene trasportato su di un sistema stellare completamente privo di fauna selvatica: il percorso tracciato dagli autori al seguito di Sean Murray prevede diverse attività che spaziano dalla raccolta di uova all'addomesticamento di bestion extraterrestri. Non mancano nemmeno le sfide legate all'esplorazione delle profondità oceaniche.

La Spedizione 5 Exobiology ha inizio oggi, giovedì 24 febbraio, e terrà impegnati i giocatori di No Man's Sky per le prossime cinque settimane. Le ricompense sbloccabili partecipando a questa missione della community spazieranno dalla scia Glitch per il Jetpack ai poster con creature aliene da utilizzare liberamente nelle proprie Basi. Superando le sfide più avanzate si potranno acquisire anche un'armatura esotica per il proprio companion, un Jetpack con ali ipertecnologiche e una Sentinella Quad riprogrammata per fornire assistenza al Viaggiatore come un docile compagno di avventure.

Fateci sapere con un commento se parteciperete a questa nuova Spedizione, ma prima vi ricordiamo che nei giorni scorsi Sean Murray ha confermato che lo sviluppo di No Man's Sky proseguirà per tutto il 2022, con tante altre espansioni gratuite e attività a cui partecipare esplorando liberamente la galassia sandbox del kolossal indie targato Hello Games.