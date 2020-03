No Man's Sky ai tempi del Coronavirus: i fan socializzano su un sistema stellare alieno

Le sempre più stringenti limitazioni agli spostamenti e le quarantene imposte dai Paesi più colpiti dalla pandemia da Coronavirus stanno spingendo i fan di No Man's Sky a colonizzare dei sistemi alieni dove poter socializzare e vivere esperienze condivise senza correre il rischio di diffondere il virus COVID-19.

Tra le tante iniziative nate in maniera spontanea dalla community di No Man's Sky spicca quella di Nevadander: l'utente di Twitter ha infatti allestito dei rifugi su di un sistema stellare del sandbox fantascientifico di Hello Games e sta invitando tutti i giocatori di NMS a raggiungerlo per affrontare delle avventure multiplayer e scambiare quattro chiacchiere mentre si è costretti a rimanere in casa per via del Coronavirus.

Nevadander lancia così un appello a tutti i fan di No Man's Sky che si sentono soli in questo difficile momento: "So che molti di noi si trovano in un monolocale, completamente da soli. E certo, molti possono essere circondati dai membri della propria famiglia ma si sentono ancora soli. Stiamo affrontando un isolamento che pochi di noi hanno mai visto nella loro vita. Eccovi perciò un modo sicuro per stare insieme e socializzare".

Se volete incontrare gli esseri alieni che stanno transitando sul sistema stellare di Nevadander per combattere l'isolamento da Coronavirus, sul profilo Twitter dell'appassionato di NMS trovate il codice con i 16 glifi da utilizzare nei portali disseminati nella galassia procedurale del titolo. Per facilitare il compito di chi desidera partecipare a questa iniziativa, l'utente ha deciso di colonizzare un sistema raggiungibile utilizzando per 16 volte il medesimo glifo alieno che ricorda un uccello.

Tutto questo, mentre Hello Games promette di pubblicare nuovi update di No Man's Sky a cadenza regolare dopo l'aggiornamento che portato in dote Living Ship, un'astronave aliena vivente che può essere allevata e personalizzata in vario modo.