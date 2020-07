No Man's Sky si tinge d'horror: svelato in video l'update gratis Desolation

Dopo aver solleticato la curiosità dei propri fan con un inquietante teaser di No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games annunciano ufficialmente Desolation, il nuovo aggiornamento gratuito del sandbox fantascientifico di Sean Murray in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come spiega lo stesso fondatore della software house inglese dalle pagine del PlayStation Blog, Desolation amplierà ulteriormente l'offerta ludica del kolossal sci-fi attraverso una serie di attività a tinte oscure che avranno luogo all'interno di astronavi alla deriva.

Questi enormi vascelli interplanetari appariranno in maniera randomica nell'universo di No Man's Sky e saranno ricchi di misteri da svelare e di oggetti da scoprire. Tra sistemi di difesa da decrittare e letali infestazioni di creature aliene da fronteggiare, Desolation ambisce a offrire un'esperienza di gioco originale per gli esploratori di NMS: una volta completate, queste attività forniranno potenziamenti unici per la propria nave madre.

Sempre attraverso questo update gratuito, il boss di Hello Games promette di apportare tanti miglioramenti al sistema di combattimento per renderlo più reattivo e dinamico, specie in funzione delle sfide di alto livello da dover completare sia da soli che in multiplayer cooperativo all'interno di questi mercantili abbandonati.

Lo stesso Murray riferisce inoltre di avere in serbo altre sorprese per gli appassionati di No Man's Sky, con espansioni maggiori e aggiornamenti (entrambi gratuiti) che saranno lanciati su PC, PS4 e Xbox One nel corso dei prossimi mesi.