No Man's Sky torna tra i più giocati su Steam grazie un video virale su Sean Murray

L'ultimo video su No Man's Sky dello youtuber Internet Historian sembra essere al centro del balzo del sandbox sci-fi di Hello Games tra i titoli più giocati di Steam. Il filmato, infatti, è divenuto virale grazie alla satira sul catastrofico lancio di No Man's Sky e sul ruolo mediatico del suo creatore, Sean Murray.

Con oltre 2,7 milioni di visualizzazioni online in poco più di due giorni, il nuovo video del celebre youtuber ha coinciso con l'ultima impennata di giocatori su Steam di No Man's Sky, oltreché con un sensibile aumento nel numero di frequentatori dei forum videoludici dedicati all'avventura fantascientifica come ResetEra o Reddit.

La bizzarra fan fiction a sfondo erotico su Sean Murray ricreata da Internet Historian con il suo filmato virale ha attirato le attenzioni dello stesso sviluppatore inglese. Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, Murray decide infatti di riprendere il filmato consigliandoci di ammirarlo "non oltre il minuto 45", ossia quando la parte legata alla satira sullo sviluppo travagliato di No Man's Sky si conclude per fare spazio alla fan fiction che lo vede protagonista come involontario sex symbol della compagnia.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali del progetto di NMS, lo youtuber ha così omaggiato "a modo suo" la community e il rapporto tra il boss di Hello Games e i suoi appassionati riprendendo un racconto a sfondo erotico su Murray scritto da un redditor nel 2015.