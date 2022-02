No Man's Sky: il trailer del Nintendo Direct svela la versione Switch

Tra i titoli mostrati in apertura del Nintendo Direct di questa sera troviamo una gradita sorpresa, dal momento che anche No Man's Sky si prepara al debutto su Switch.

Il titolo Hello Games è stato mostrato con un lungo filmato di gameplay che permette ai giocatori di scoprire in anticipo com'è che il gioco girerà sulla console ibrida dell'azienda di Kyoto. Stando alle immagini mostrate nel corso della diretta, sembrerebbe che la versione Switch del gioco non abbia subito particolari tagli dal punto di vista del gameplay e sarà quindi possibile fare in portatilità tutto quello che siamo abituati a fare su PC e console ormai da anni. Sembrerebbe infatti che, a parte l'abbassamento del dettaglio grafico e della risoluzione, anche su Switch si potranno esplorare i pianeti, viaggiare nello spazio e cavalcare creature di ogni tipo.

Prima di lasciarvi al breve trailer che annuncia l'arrivo del titolo su Nintendo Switch, vi ricordiamo che al momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale, ma la Grande N ha confermato quella che sarà la finestra di lancio: No Man's Sky arriverà sulla console ibrida nel corso dell'estate 2022.

A proposito del gioco Hello Games, sapevate che la Normandy di Mass Effect è tornata in No Man's Sky?