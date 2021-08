No Man's Sky: trailer ripercorre la storia del gioco e svela Frontiers, nuovo DLC gratis

No Man's Sky ha ufficialmente compiuto cinque anni e un simile traguardo non poteva che essere celebrato con un trailer da parte di Hello Games, team di sviluppo che ha pubblicato un filmato che ripercorre la storia del simulatore spaziale sin dal suo annuncio.

Nel corso del filmato possiamo vedere scorrere tutti i momenti più importanti per il titolo Hello Games, incluso l'annuncio dell'entrata in Gold e il reveal della grande espansione che ha riportato in vita il gioco e riconquistato la fiducia dei videogiocatori di tutto il mondo. La parte più importante di questo trailer celebrativo è però quella finale, dal momento che il video si conclude con l'annuncio del prossimo capitolo di No Man's Sky, il quale prenderà il nome di Frontiers. Purtroppo il team di sviluppo di è limitato a mostrare solo il logo dell'espansione e sul blog ufficiale PlayStation l'ha descritta come un importante tassello mancante il cui arrivo in concomitanza con il quinto anniversario del gioco è semplicemente perfetto.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi contenuti del gioco, vi ricordiamo che Frontiers sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

