No Man's Sky: un trailer svela Prisms, update che migliora la grafica e introduce il DLSS

È arrivato a sorpresa l'update 3.5 di No Man's Sky che prende il nome di Prisms e, stando a quanto mostrato nel trailer ufficiale, ha come obiettivo quello di rivoluzionare il comparto grafico del simulatore spaziale targato Hello Games.

Oltre ad introdurre il supporto alla tecnologia DLSS di Nvidia su PC (a patto che siate in possesso di una scheda RTX), No Man's Sky Prisms modifica sensibilmente la grafica introducendo una lunga serie di migliorie che riguardano svariati aspetti del titolo. Installando l'ultima versione del gioco è possibile godere del nuovo sistema di illuminazione volumetrica (attivo anche in VR), degli effetti rinnovati dei portali hyperdrive, del rinnovamento delle caverne e del loro sistema di illuminazione, della tecnologia "parallax occlusion mapping" che dà profondità alle texture, l'aggiunta di pellicce ad alcune creature e tanto altro.

L'aggiornamento in questione non si limita a ritoccare l'aspetto grafico, ma porta anche una serie di novità in termini di gameplay come l'aumento del numero di creature che possono essere addomesticate, la possibilità di trovare ricompense rare partecipando ad eventi legati a fenomeni meteorologici e un'interfaccia per la modifica dell'aspetto del personaggio completamente rinnovata.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio dell'espansione, disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, vi ricordiamo che di recente è stata introdotta la Normandydi Mass Effect in No Man's Sky.