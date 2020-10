No Man's Sky si trasforma in un horror sci-fi con le sfide di Halloween!

Sean Murray e i ragazzi di Hello Games pubblicano un nuovo aggiornamento di No Man's Sky per dare ufficialmente inizio alle sfide di Halloween. Le attività previste dagli sviluppatori inglesi daranno accesso a diverse attività e a molteplici personalizzazioni per il proprio esploratore spaziale.

Gli interventi compiuti da Hello Games si ricollegano all'espansione Desolation di No Man's Sky per rimpolparne i contenuti e infondere ulteriori elementi "a tinte oscure" nell'esperienza sci-fi vissuta dagli appassionati.

L'update del 26 ottobre che porta NMS alla versione 3.05 su PC, PS4 e Xbox One rende ancora più pericolose le attività compiute da chi decide di avventurarsi nei mercantili alla deriva nello spazio: al loro interno si celeranno delle creature aliene ancora più aggressive, a causa del crollo delle temperature di questi relitti.

Le modifiche ambientali dei mercantili renderanno ancora più difficile raggiungere le zone dove acquisire oggetti, dati e tecnologie rare: in compenso, chi riuscirà nell'impresa di non essere divorato da questi mostri potrà ottenere un nuovo materiale prezioso (il Metallo Contaminato) e dei pacchetti di Quicksilver.

Durante l'intera fase delle sfide di Halloween, i giocatori di No Man's Sky potranno sbloccare diverse customizzazioni, come l'Elmetto dell'Orrore spaziale, e una pletora di elementi estetici per la costruzione delle basi, come la sinistra Pustola Arancione o la Melma Disintossicata. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di NMS con il changelog dell'aggiornamento di Halloween. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo speciale su No Man's Sky Origins come terzo Big Bang del sandbox fantascientifico ideato da Sean Murray.