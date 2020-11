No Man's Sky: l'ultima patch risolve i bug e aggiunge una funzione per i controller

Non contenti della patch di No Man's Sky su PS5 e Xbox Series X/S che ha risolto i bug più fastidiosi emersi dall'update nextgen, i ragazzi di Hello Games pubblicano un nuovo aggiornamento che risolve altri problemi e introduce una funzione richiesta dai giocatori su PC e console che utilizzano un controller.

Partendo dai suggerimenti pervenuti dagli appassionati attraverso il Bug Report di NMS, la casa di sviluppo inglese diretta da Sean Murray ha chiuso molte altre falle tra glitch, artefatti grafici, mancanze contenutistiche e problemi di gameplay.

Tra gli interventi compiuti da Hello Games, si segnala ad esempio la risoluzione del bug che causava il mancato download delle basi condivise, il superamento del glitch che aumentava in maniera eccessiva l'illuminazione di determinate aree renderizzate su console nextgen e la chiusura della falla che non consentiva il corretto caricamento di oggetti, superfici planetarie ed elementi collocati nelle basi.

Sul fronte dei contenuti inediti, la vera novità dell'aggiornamento di No Man's Sky del 30 novembre che porta il titolo alla versione 3.13 è rappresentata dall'aggiunta su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S di un'opzione che consente ai giocatori, finalmente, di modificare l'intensità della vibrazione del controller. Nella versione PS5 di No Man's Sky, oltretutto, l'update implementa anche una voce secondaria nei menù che permette agli utenti di agire non solo sul feedback aptico ma anche sulla forza restituita dai trigger adattivi del DualSense.