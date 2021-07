No Man's Sky, l'universo continua a espandersi: in arrivo nuovi contenuti oltre Prisms

Dopo essersi premurati di lanciare No Man's Sky Prisms, i ragazzi di Hello Games confermano ancora una volta la propria intenzione di proseguire lo sviluppo dell'esperienza sci-fi. È lo stesso Sean Murray a margine dell'ultimo intervento sul sito ufficiale di NMS.

L'eclettico boss di Hello Games approfitta infatti del recente diario di sviluppo pubblicato dalla software house inglese per sottolineare, semmai ve ne fosse ancora bisogno, come "il team sta attualmente lavorando su una serie di contenuti interessanti per No Man's Sky, non vediamo l'ora di condividere tutti i dettagli. A presto!".

Le fucine digitali del team di Guildford si preparano perciò a sfornare nuovi update per il sandbox fantascientifico che, con ogni probabilità, verranno proposti come espansioni gratuite per dare seguito alla filosofia di sviluppo delineata da Sean Murray e lasciarsi definivamente alle spalle le feroci polemiche e le critiche per i problemi di lancio di No Man's Sky.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Hello Games, vi ricordiamo che No Man's Sky Prisms è disponibile da inizio giugno su PC, PlayStation e Xbox: l'aggiornamento ha portato in dote il DLSS, un nuovo sistema di illuminazione volumetrica e una pletora di innovazioni e modifiche nel comparto grafico.