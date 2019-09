No Man's Sky: l'update 2.11 è disponibile e promette di ridurre i crash su console

Dopo aver provveduto al lancio di NMS Beyond, le fucine digitali di Hello Games non smettono di sfornare patch di No Man's Sky. Il nuovo update che porta il sandbox sci-fi di Sean Murray alla versione 2.11 promette di risolvere, o quantomeno limitare, uno dei problemi più fastidiosi del titolo: i crash su console.

Navigando nel fiume in piena delle note della patch appena lanciata su PC, PlayStation 4 e Xbox One, possiamo infatti pescare degli interessanti riferimenti a un non meglio specificato "problema" che è stato risolto su console e che, da ancor prima dell'uscita dell'immensa espansione gratuita Beyond, causava dei crash e freeze improvvisi tanto su PS4 (e PS4 Pro) quanto su Xbox One (e Xbox One X).

Mentre incrociamo le dita (o qualsiasi altra protuberanza tattile che sporge dal vostro alter-ego alieno) nella speranza che tale update abbia risolto definitivamente la questione dei crash, ritorniamo sulle note della patch per informarvi dell'avvenuta risoluzione di molti bug segnalati dagli utenti nelle fasi di costruzione delle basi, così come nelle sessioni di combattimento nello spazio e nelle immancabili visite al Nexus multiplayer.

Grazie al nuovo aggiornamento di No Man's Sky assistiamo inoltre all'introduzione di diverse migliorie alla qualità della vita di tutti gli esploratori galattici, dal ritardo nel caricamento delle texture e dei modelli poligonali dei pianeti nell'ingresso in atmosfera alla mancata visualizzazione di icone e righe di testo, specie durante le sessioni di gioco a No Man's Sky Beyond su VR. Se volete passare i prossimi dieci cicli galattici a leggere l'intero changelog dell'update 2.11 di NMS Beyond, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Hello Games.