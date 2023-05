No Man's Sky, nuovo update in arrivo? Sean Murray lancia indizi sui social

Ci risiamo: il boss di Hello Games è tornato a pubblicare dei post sui social che suggeriscono l'imminente annuncio della prossima espansione gratuita di No Man's Sky dopo Interceptor.

I fan di lungo corso di NMS sanno infatti che Sean Murray è solito preannunciare l'arrivo di un nuovo update condividendo su Twitter dei post senza testo che presentano solo ed esclusivamente delle emoji.

Se nel caso dell'update Interceptor l'esponente di Hello Games si è affidato all'emoji di un 'diavoletto che sorride', questa volta Murray ha scelto di solleticare la curiosità degli appassionati pubblicando sui social un post che immortala l'emoticon di una mela.

In quali direzioni si espanderà il già enorme universo contenutistico di No Man's Sky con il prossimo aggiornamento? L'emoji della mela potrebbe suggerire l'arrivo del sandbox fantascientifico su Mac e iPad, oppure un sensibile ampliamento delle dinamiche ingame legate al crafting, alla raccolta e alla coltivazione. Staremo a vedere.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Hello Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra analisi di No Man's Sky in Realtà Virtuale su PlayStation VR2.