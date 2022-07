No Man's Sky: l'update gratis Endurance rivista la personalizzazione del mercantile

Come ben ricorderete, Sean Murray ha anticipato l'arrivo di novità a tema No Man's Sky giusto qualche giorno fa e, puntuale come sempre, l'annuncio della nuova espansione del simulatore spaziale è appena stato pubblicato.

L'aggiornamento in questione prende il nome di Endurance e, a sopresa, può già essere scaricato su tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato No Man's Sky, ovvero PC, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR, Xbox One e Xbox Series X|S. Il focus di questo nuovo update gratuito dell'ormai enorme titolo Hello Games è tutto sulle flotte mercantili, dal momento che gli sviluppatori hanno implementato nuovi metodi per personalizzare la nave capitale del giocatore. Grazie ad Endurance, infatti, il mercantile può trasformarsi in una vera e propria base con la quale muoversi nello spazio remoto: al suo interno sarà possibile posizionare sale di scansione, negozi, fioriere, raffinerie, estrattori e altri dispositivi utili per la gestione dell'inventario e non solo. La patch include anche una vasta gamma di personalizzazioni per la struttura della nave, che può essere modificata nella forma, nei colori e nei materiali.

Prima di lasciarvi al trailer e alle immagini del nuovo update, vi ricordiamo che No Man's Sky ha una data d'uscita su Nintendo Switch.