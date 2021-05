No Man's Sky: l'ultimo update sistema alcuni problemi di Expeditions e introduce Beachhead

A quasi due mesi dal debutto di No Man's Sky Expeditions, l'ultima espansione gratuita del simulatore spaziale targato Hello Games, il team di sviluppo ha pubblicato una nuova patch che risolve numerosi problemi.

Oltre a proporre una piccola serie di fix che sistemano piccoli problemi tecnici che alcuni giocatori hanno riscontrato nelle ultime settimane, l'aggiornamento in questione dà anche il via al secondo capitolo di No Man's Sky Expeditions. Da oggi è infatti possibile prendere parte alla seconda delle spedizioni che prende il nome di Beachhead e, proprio come la prima, permette a tutti i giocatori di iniziare dallo stesso pianeta per poi andare in avanscoperta. Durante questo periodo si potrà accedere ad un nuovo potenziamento e ad una serie di ricompense esclusive della seconda spedizione.

Prima di lasciarvi al changelog sul portale ufficiale del titolo Hello Games, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata trovata la Città Imperiale di TES IV Oblivion su un mondo alieno di No Man's Sky. Non dimenticate inoltre che di recente Sean Murray potrebbe aver diffuso qualche indizio sulla prossima espansione di No Man's Sky, la quale chiuderà il capitolo Expeditions e ne aprirà un altro.