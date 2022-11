No Man's Sky, la versione per PS VR2 uscirà in contemporanea col visore

Sullo sfondo della pubblicazione di No Man's Sky su Nintendo Switch, Hello Games ha finalmente fornito delle conferme ufficiali circa l'uscita della versione PS VR2 del titolo esplorativo.

Se ben ricordate, la versione PS VR2 del gioco è stata annunciata in occasione dello State Of Play di giugno. Tuttavia, il trailer faceva menzione a un'uscita fissata per il febbraio 2022, un evidente errore che ha attirato da subito l'attenzione degli occhi più attenti. A inizio settimana, alcuni utenti dello store di PlayStation 5 hanno poi notato che la dicitura presente all'interno del trailer è stata modificata, e la pubblicazione del titolo in realtà aumentata risulta ora essere programmata per i primi mesi del prossimo anno.

Curiosi di saperne di più, i colleghi di Eurogamer hanno contattato gli sviluppatori di Hello Games, i quali hanno confermato che la nuova versione del gioco uscirà il 22 febbraio 2023, ovvero il giorno di lancio di PS VR2. Questa nuova versione, stando alle parole dello stesso Sean Murray, permetterà di 'immergere il giocatore in modi del tutto nuovi', grazie anche al potere computazionale di PlayStation 5 e alle possibilità offerte dall'hardware del nuovo visore made in Sony.

L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, inoltre, ha permesso al titolo di Hello Games di espandersi ulteriormente grazie a una serie di contenuti interessanti tra cui: