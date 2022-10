No Man's Sky, la versione Switch torna a mostrarsi prima dell'uscita

Dopo la pubblicazione del video preorder di No Man's Sky, la versione Nintendo Switch del titolo esplorativo targato Hello Games è tornata a mostrarsi in rete grazie a un nuovo video trapelato di recente.

Il video è stato pubblicato dall'utente Twitter NintendoLegacy1 e ci mostra, dopo una breve sezione dedicata alle schermate di gioco, alcune porzioni di gameplay incentrate sull'esplorazione e il raccoglimento di risorse. Seppur con i dovuti compromessi, questa versione del gioco si mostra discretamente buona dal punto di vista della stabilità generale, benché sia ancora troppo presto per dare dei giudizi definitivi di questa natura.

Il gioco si appresta anche a ricevere di nuovi pacchetti. Come confermato dallo stesso boss di Hello Games, Sean Murray, l'aggiornamento 4.0 di No Man's Sky sarà lanciato in contemporanea con la nuova versione del gioco. Si tratterà, però, di un aggiornamento di secondaria natura, utile a spianare la strada per i contenuti in arrivo prossimamente.

Il titolo di Hello Games è stato, tra l'altro, al centro di un video molto interessante di recente. L'ultimo video comparativo di No Man's Sky ha messo, infatti, a confronto le prime versioni del gioco con quelle più recenti, ponendo in risalto l'evoluzione tecnica e contenutistica di questa produzione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che No Man's Sky uscirà su Nintendo Switch il prossimo 7 ottobre.