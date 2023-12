No Man's Sky: il video dei Game Awards promette un 2024 'spaziale'

Tra i tanti protagonisti dei Game Awards 2023 troviamo anche Sean Murray: l'istrionico game designer inglese e boss di Hello Games ha svelato ufficialmente Light No Fire e rassicurato i fan di No Man's Sky sull'impegno per il supporto a lungo termine del sandbox spaziale.

Una volta salito sul palco losangelino dei TGA, l'esponente di Hello Games e mente dietro il successo internazionale di No Man's Sky ha spiegato al giornalista e presentatore Geoff Keighley che il lungo percorso di sviluppo e redenzione intrapreso dal suo team con No Man's Sky non è affatto finito.

A detta dello stesso Murray, infatti, per tutto il 2024 avremo modo di scaricare tante altre espansioni gratuite che contribuiranno ad ampliare e ad arricchire ulteriormente il già enorme universo procedurale di NMS, consentendoci così di vivere avventure sempre nuove e di sperimentare funzionalità di gioco ancora più originali e uniche.

A ulteriore riprova delle ambizioni nutrite da Murray e compagni troviamo la breve clip che il boss di Hello Games ha condiviso nel corso dei Game Awards 2023, con un'astronave che sfreccia tra stazioni spaziali inedite nel bel mezzo di quello che sembra essere un vero e proprio conflitto di portata galattica. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti della software house di Guildford, vi lasciamo in compagnia del nostro viaggio in realtà virtuale nell'universo inesplorato di No Man's Sky su PS VR2.