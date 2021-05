No Man's Sky x Mass Effect: la Normandy arriva nel simulatore Hello Games

A pochi giorni dall'inizio della seconda missione di No Man's Sky Expeditions, gli esploratori spaziali del titolo Hello Games si sono imbattuti in un inaspettato easter egg a tema Mass Effect.

Al termine di Beachhead, la seconda spedizione, i giocatori di No Man's Sky possono trovarsi di fronte alla Normandy, l'iconica nave spaziale del titolo BioWare. Completando la missione i giocatori non solo possono osservare l'enorme nave nel gioco, ma possono anche aggiungerla in maniera permanente alla loro collezione di fregate. Si tratta ovviamente di un evento a tempo limitato e chiunque sia interessato ad accaparrarsi la SSV Normandy SR1 deve portare a termine la spedizione entro e non oltre il prossimo 31 maggio 2021. Va precisato che, come tutte le altre fregate presenti nel gioco, la Normandy non può essere pilotata ma è possibile utilizzarla per attività di altro tipo.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio di questa collaborazione, vi ricordiamo che Sean Murray ha lasciato intuire l'arrivo di nuove espansioni di No Man's Sky. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition, il pacchetto contenente i primi tre episodi della serie in versione rimasterizzata.