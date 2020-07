No Man's Sky: Xbox Game Pass ha portato un milione di nuovi utenti

Recentemente No Man's Sky ha fatto il suo debutto su Xbox Game Pass, questo ha permesso al gioco di Hello Games di guadagnare oltre un milione di nuovi giocatori, come sottolineato dagli sviluppatori presentando il nuovo aggiornamento.

Grazie anche all'introduzione del supporto Cross Play, No Man's Sky sta vivendo una seconda giovinezza registrando numeri record per quanto riguarda i giocatori connessi in contemporanea. Lo studio capitanato da Sean Murray si è detto estremamente soddisfatto di questi risultati ed ha assicurato che No Man's Sky continuerà ad essere supportato a lungo con tanti. nuovi contenuti.

Desolation è la nuova espansione di No Man's Sky a tinte horror, che introduce nuove creature da sconfiggere e lande desolate da visitare, inoltre l'update migliora il combat system e va a correggere alcuni bug e problemi segnalati dalla community in questi mesi.

Dopo un lancio non particolarmente fortunato No Man's Sky è riuscito a riacquistare la fiducia della community e il futuro per il gioco si prospetta particolarmente roseo anche in vista dell'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X, Hello Games non ha ancora confermato un porting per le nuove console ma con ogni probabilità No Man's Sky verrà aggiornato per sfruttare al meglio le potenzialità di PS5 e Series X.