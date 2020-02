No Man Sky: l'ultima patch sperimentale introduce delle navicelle molto particolari

Nelle ultime ore la versione PC di No Man's Sky ha accolto un nuovo e corposo aggiornamento sperimentale che, stando a quanto dichiarato dai giocatori, conterrebbe delle strane navicelle e molti altri contenuti mai visti prima nell'universo creato da Hello Games.

Gli utenti PC che hanno deciso di installare questo aggiornamento si sono imbattuti in una nuova tipologia di navicelle organiche che sono alimentate da materiali di cui non si conosce ancora nulla. Altri giocatori hanno invece incontrato nello spazio aperto delle enormi navi bio-tecnologiche la cui forma ricorda quella delle navicelle citate poco sopra. Si tratta in entrambi i casi di oggetti non citati in alcun modo dal team di sviluppo sulla pagina del gioco su Steam, dove è stato pubblicato il changelog dell'aggiornamento in versione beta.Come fanno notare molti utenti, sembrerebbe che la patch contenga molti più contenuti di quelli elencati da Hello Games e possa avere a che fare in qualche modo con la prossima espansione del simulatore spaziale.

Nel caso in cui voleste vedere con i vostri occhi queste novità, vi ricordiamo che è possibile abilitare gli aggiornamenti in versione beta direttamente da Steam. La procedura è molto semplice e basta cliccare con il tasto destro sul gioco nella libreria, selezionare proprietà e nella scheda che prende il nome di "Beta" attivare la voce "3xperimental".

Prima di lasciarvi ad un video che mostra le spaventose navi spaziali, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa Sean Murray aveva accennato in un'intervista alle espansioni di No Man's Sky in arrivo nel corso del 2020. Lo sviluppatore ha inoltre spiegato il lancio disastroso di No Man's Sky con un video di GTA V.