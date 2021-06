Mana, la serie Square Enix compie 30 anni: novità in arrivo in uno show dedicato

L'annuncio di Legend of Mana HD risale alla trasmissione del Nintendo Direct del febbraio di quest'anno. A brevissima distanza dall'esordio del titolo, il team di Square Enix celebra una importante ricorrenza.

Nel 2021, ricade infatti il trentesimo anniversario della serie Mana, storica saga JRPG parte dell'arsenale di IP del colosso videoludico. Per festeggiare il traguardo, Square Enix ha deciso di organizzare un evento digitale appositamente dedicato. Nello specifico, in data domenica 27 giugno, sarà trasmessa una live streaming dedicata ai 30 anni della serie Mana. L'appuntamento, nello specifico, prenderà il via alle ore 11:00 del fuso orario italiano, per poi protrarsi per ben 3 ore.

La diretta potrà essere seguita sul Canale YouTube di Square Enix, che purtroppo però trasmetterà l'appuntamento esclusivamente in lingua giapponese. Durante l'evento, il team nipponico ripercorrerà la storia di Mana, dalla pubblicazione di Final Fantasy Adventure sino al ritorno di Legend of Mana in versione HD. Ma non solo: vi sarà anche spazio per uno sguardo in direzione del futuro, con la presentazione di informazioni su quello che sarà il futuro della serie.



In attesa della diretta, ricordiamo che Legend of Mana HD sarà disponibile a partire da giovedì 24 giugno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.