Manchester City e FaZe Clan insieme per l'esport, i dettagli della partnership

Il Manchester City ha stretto una partnership con l'organizzazione statunitense FaZe Clan. Il CEO dei FaZe Clan, Lee Trink, ha dichiarato: “Questa alleanza con il Manchester City crea una grande opportunità per allargare la fan base dentro e fuori dal campo”.

La partnership si sostanzierà in diverse attività: hosting di eventi esclusivi per i fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo, il lancio di prodotti in co-branding in edizione limitata e la creazione di una struttura di formazione condivisa per gli atleti.

"Questa collaborazione con i FaZe Clan segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del viaggio negli esport del Manchester City.” “Riconosciamo che i fan vogliono celebrare il loro amore per il calcio attraverso molti aspetti della loro vita, inclusi moda, musica e giochi, per creare una cultura che vada oltre ciò che accade sul campo”, ha dichiarato Nuria Tarre, responsabile marketing del City Football Group.

Non è la prima volta che il Manchester City e i FaZe Clan lavorano assieme: un accordo per la creazione di contenuti YouTube è stata già attiva, anche durante il tour del Club negli Stati Uniti nel 2017.

La famosa star di FaZe Fortnite Nate "NateHill" Hill è un grande fan del City e spesso rappresenta il club in streaming indossando la divisa ufficiale della squadra.

Il Manchester City è stato anche il primo club della Premier League a lanciare una squadra FIFA Online in Cina. Il Club ha anche organizzato la Man City Esports Cup lo scorso anno, che ha visto 10.000 giocatori dilettanti sostenitori della City prendere parte al torneo da tutto il mondo.