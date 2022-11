Manda Steam Deck a riparare e riceve una friggitrice, ma Valve la richiede indietro

Una strana storia arriva dalle pagine di Reddit, dove un utente racconta di aver ricevuto una email da Valve nella quale l'azienda chiede di restituire la friggitrice recapitata per errore insieme alla console Steam Deck inviata in assistenza.

Facciamo chiarezza, il protagonista della vicenda ha inviato la sua console Steam Deck in assistenza e dopo poco tempo il dispositivo torna nelle sue mani, Valve però spedisce al proprietario anche una friggitrice per tacchini... wow, un regalo per il Giorno del Ringraziamento?

A quanto pare no, anzi si è trattato di un errore dell'azienda, la quale chiede che la friggitrice venga restituita a Valve, così che possa a sua volta renderla al vero proprietario. Il giocatore protagonista di questa bizzarra storia risponde quindi a Valve e opta per rendere la friggitrice, che può così a casa.

Resta da capire come sia stato possibile recapitare un prodotto di questo tipo insieme ad una console riparata, presumibilmente un errore da parte del servizio clienti ma in ogni caso non parliamo di un oggetto di piccole dimensioni che possa sfuggire ai controlli.

In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene, il proprietario della friggitrice ha riavuto indietro l'articolo, speriamo solo in tempo per il Giorno del Ringraziamento.