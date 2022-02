Mandragora annunciato: il nuovo Action/RPG in arrivo su PC, Switch e next-gen

Il publisher Marvelous Europe ha annunciato lo sviluppo di Mandragora, un nuovo Action/RPG a scorrimento orizzontale dalle tinte oscure ed evocative, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC via Steam in una data ancora da definire.

Il trailer d'annuncio ci consente di avere un assaggio più concreto del gioco, con uno sguardo al gameplay e le visuali realizzate da Primal Game Studio. Mandragora è ambientato in un mondo ormai collassato, preda di creature mostruose che hanno costretto gli esseri umani a nascondersi all'interno di fortezze, senza gioia e senza speranza. Il protagonista si muoverà all'interno di scenari decaduti, affrontando mostruosità di ogni genere e affrontando un gran numero di boss sempre più aggressivi.

Realizzato interamente in 2.5D, Mandragora avrà una forte componente narrativa e ci permetterà di visitare le ambientazioni più disparate, da foreste a paludi, passando per roccaforti e deserti, all'interno di una vasta mappa interconnessa. Nel corso della partita sarà possibile trovare equipaggiamenti sempre migliori, oltre ad imparare abilità avanzate più potenti che aiuteranno il giocatore ad affrontare qualunque ostacolo. Già confermata, inoltre, la presenza del New Game + una volta portata a termine l'avventura principale.

Non essendo stata comunicata alcuna finestra di lancio per il gioco, bisognerà aspettare maggiori chiarimenti dagli sviluppatori nei prossimi mesi. Vi interessa questo nuovo Action/RPG?