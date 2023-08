Mandragora: il video della Gamescom è il sogno dei fan di action GDR 2.5D

In coincidenza dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, Primal Game Studio e la divisione europea di Marvelous hanno fatto felici tutti gli appassionati di action ruolistici in stile 2.5D mostrando delle scene di gameplay inedite di Mandragora, l'avventura fantasy in sviluppo su PC e console.

L'esperienza interattiva a scorrimento confezionata dai ragazzi di Primal Game Studios ci proietta in una dimensione medievaleggiante con tantissimi nemici da abbattere e altrettante attività da far svolgere al proprio alter-ego.

I biomi interconnessi e i dungeon che imperlano la mappa 2.5D di Mandragora fanno da sfondo a una trama che, a detta di Marvelous Europe, sarà piena di colpi di scena e di emozioni da vivere. I fortunati spettatori della Gamescom possono provare in anteprima Mandragora dal 23 al 27 agosto recandosi presso il booth C-020 della Hall 8.1 del complesso che ospita gli stand e le demo dei partecipanti all'evento videoludico di Colonia.

La commercializzazione di Mandragora è prevista nel 2024 su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'action GDR fantasy Mandragora.