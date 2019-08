Maneater: l'action GDR che ci trasforma in squali si mostra in video dal PAX West

Dopo aver partecipato all'E3 2019, gli autori di Blindside Interactive volano a Seattle per mostrare al pubblico del PAX West delle scene di gioco inedite di Maneater, l'action GDR che promette di trasformarci in squali.

Presentato ufficialmente durante il PC Gaming Show della fiera videoludica di Los Angeles, il progetto di Maneater ci permetterà di seminare il panico tra i bagnanti delle zone di villeggiatura estive e delle città costiere più famose del mondo assumendo il controllo di un possente squalo tigre.

Il nuovo titolo di Blindside e Tripwire Interactive proverà a ricreare nel modo più realistico possibile le animazioni delle creature più temute dell'oceano, aggiungendo al tutto un pizzico di originalità ludica con l'adozione di un vero e proprio albero di abilità.

Ciascun potere acquisito dallo squalo interpretato darà accesso a nuove tecniche di caccia e a strategie ancora più letali: all'utente spetterà inoltre il compito di personalizzare l'aspetto del proprio predatore attraverso un sistema di evoluzione che modificherà dinamicamente l'aspetto e le fattezze dello squalo in base ai risultati conseguiti in ogni missione. Date un'occhiata al nuovo video gameplay del PAX West per farvi un'idea dell'esperienza ludica di Maneater e diteci che cosa ne pensate di questo singolare action ruolistico destinato ad approdare su PC nel corso dei prossimi mesi.

L'intenzione dei vertici di Tripwire, proprio come nel caso della serie di Killing Floor, è quella di proporre il titolo in versione Early Access su Steam e ottenere, in modo tale, i fondi e i consigli della community necessari per il successivo approdo della versione 1.0 su PC e, perchè no, anche su console.