Maneater, si amplia l'oceano dello ShaRkPG: confermati DLC in arrivo

Dopo aver pubblicato l'versione next gen di Maneater dedicata a PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X, il team di sviluppo ha in serbo ulteriori programmi per lo ShaRkPG.

La peculiare produzione che pone i giocatori nelle pinne di uno squalo è infatti pronta a veder estendersi i confini del proprio oceano. A confermarlo è lo stesso team di sviluppo, che ha di recente interagito con la community nel corso di una sessione di AMA (Ask Me Anything) condotta su Reddit. Interrogata sui programmi futuri della software house, Blindside Interactive ha confermato che è prevista la pubblicazione di DLC dedicati a Maneater.

Sulla natura precisa di questi ultimi, purtroppo, il team non si è sbilanciato, evitando di fornire indizi in merito a quelli che potrebbero essere i contenuti previsti. Tuttavia, se non altro, Blindside Interactive ha confermato che gli autori sperano di poter divulgare notizie in merito dovrebbero essere divulgate molto presto. I DLC di Maneater, si conferma, sono infatti in sviluppo ormai da diverso tempo.



In attesa di saperne di più, ricordiamo all'utenza attiva su hardware Sony che Maneater è attualmente parte dei giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus a gennaio 2021. La peculiare produzione può dunque essere liberamente riscattata dagli abbonati al servizio.