Maneater: analizziamo in video il gameplay dell'action GDR a base di squali

Maneater, interessante action RPG a base di squali sviluppato da Blindside Interactive sotto l'egida di Tripwire Interactive, è tornato a mostrarsi in un lungo video gameplay, e ne abbiamo subito approfittato per analizzare nel dettaglio le principali caratteristiche della produzione.

Meneater calerà i giocatori nei panni di uno squalo assetato di sangue, assegnandogli il compito di seminare il panico tra le imbarcazioni e i bagnanti nelle località di villeggiatura più affollate. Progredendo nell'avventura, potranno ottenere abilità e potenziamenti aggiuntivi che contribuiranno a rendere ancora più letale lo squalo. Non mancherà all'appello neppure un ampio ventaglio di opportunità di personalizzazione, che contribuiranno a rendere il temibile pesce davvero unico. Si tratta di un concept con grandi potenzialità, a patto che sia sviluppato a dovere. Per maggiori dettagli sulla strutturazione del gameplay, vi rimandiamo alla Video Analisi che abbiamo confezionato a tale scopo. La trovate allegata in cima a questa notizia, buona visione!

Potrete trasformarvi in squali a partire dal prossimo 22 maggio, quando Maneater verrà finalmente lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One.